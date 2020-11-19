Eylem hazırlığındaydılar! 4 DEAŞ mensubu yakalandı

Kerkük Polisi Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük polis gücünün Irak istihbaratıyla ortaklaşa şekilde kent merkezindeki bir adrese düzenlediği baskında 4 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını söyledi.

Bu kişilerin DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden olduğunu kaydeden Kemal, teröristlerin kentte saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Kemal ayrıca yakalanan DEAŞ'lıların ilk sorgularında Salahaddin, Musul ve Kerkük'te bir dizi terör eylemine katıldıklarını itiraf ettiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.