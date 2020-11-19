Pazarlarda HES kodu denetimi başladı

Eyüpsultan'da kurulan halk pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi. İstanbul'da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan "Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması" bugün Eyüpsultan'da da başladı.

Bu amaçla Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan pazara geldi.

Zabıta ekipleri, tezgahlarını açan pazarcıların HES kodlarını denetledi. Ekipler, HES kodu olmayan pazarcılara kod almaları konusunda yardımcı oldu. Ekipler, ayrıca pazarın iki girişine dezenfektan yerleştirdi ve pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçü. Sosyal mesafe ve maske takma konusunda zabıta, polis ve kaymakamlık görevlileri vatandaşlara uyarıda bulundu.