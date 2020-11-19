Fenerbahçe’nin diyetisyeninden itibar şikâyeti! ‘Adımı dolandırıcılar kullanıyor’

Fenerbahçe Spor Kulübünün diyetisyeni olan ve Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı olan ünlü Doktor Muazzez Garipağaoğlu adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde ünlü doktor sosyal medya hesabı üzerinden kendi isim ve soy isminin kullanılarak bir hesap oluşturulduğunu, hesabı kendisinin kullanmamasına rağmen böyle bir izlenim yaratıldığını ve arkadaşlar eklendiğini belirtti.

'İTİBARIM ZEDELENDİ ŞİKAYETÇİYİM'



Garipağaoğlu savcılığa sunduğu dilekçenin devamında söz konusu kullanıcının insanlara mesaj attığını, hediye çekleri dağıttığını ileri sürerek insanların kişisel bilgilerini ele geçirdiğini ileri sürdü. Tarafların kendisine ulaşmasıyla adının dolandırıcılığa karıştığını öğrenen ünlü doktor kendisinin dolandırıcı olarak görülmesine sebep veren şüphelinin tespit edilmesini talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Prof. Dr. Garipağaoğlu kendisinin her zaman dürüstlüğü ve iyi niyetiyle tanındığını var olan saygınlığının zedelenmeye çalışıldığını ve adının üzerinin haksız kazanç sağlayan şahsın IP adresinin tespitiyle bulunarak ceza almasını talep etti. Ünlü doktorun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.