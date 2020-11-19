FETÖ sanığı İyidil hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun yargılandığı davada Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlendi.Ahmet Zeki Üçok, mahkemeye tanık olarak verdiği ifadesinde Metin İyidil'in yaptığı atamalar nedeniyle FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğunu düşündüklerini belirterek, İyidil'in personel başkanlığı döneminde FETÖ mensuplarının askeriyede iyi yerlere tayin ettirilmesi ve terfi ettirilmesi işlemlerinin İyidil'in emrinde bulunan bir tümgeneral ve tuğgeneral tarafından yaptırıldığını anladıklarını söyledi. Üçok, "Bu listeler hazırlandıktan sonra personel başkanı olan Metin İyidil'e imzalattırıldığı ve adeta onun tarafından bu düzenlemeler yapılıyormuş gibi bir imaj oluşturulduğunu gördük" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı, tanık Üçok'a "Siz İyidil'in hangi faaliyetlerini gördünüz de FETÖ'cü olduğu yönünde değerlendirmede bulundunuz?" şeklinde soru yöneltti. Üçok, soruya, "Metin İyidil döneminde FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin terfi ettirildiğini, iyi yerlere gönderildiğini gördük. İyidil'in FETÖ mensubu olmasa da onlara yardım ettiğini değerlendirdik. Ancak darbe girişimi gecesi yaptığı açıklamaları görünce fikrim değişti." cevabını verdi. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme tutuklu sanıklar İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.