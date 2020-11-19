Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda flaş görüntü!

"TAZİYENİN JANDARMAYA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Çüngüş Devlet Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İbrahim Halil Güleli, talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz her zamanki gibi filyasyon işlemi için bir mahalleye gittik. Orada bir taziye olduğunu gördük. Taziyenin jandarmaya bildirilmesi gerektiğini düşündük ve bildirdik. Sonra muhtemelen bizim bildirdiğimizi öğrendiler. Biz filyasyon dönüşünde yolumuzun kesildiğini gördük. Araçtan indirmeye çalıştılar. Araçtan zorbalıkla indirmeye çalıştılar. Başhekimimiz aracı oradan uzaklaştırmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Böyle ufak darplarla atlattık ama çok daha kötü sonuç olabilirdi. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler inşallah yapılır. Bekliyoruz. Biz de olayın takipçisiyiz.