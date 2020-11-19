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Valisi; hamilelerin evden çalışabileceğini açıkladı

’te hamile veya 2 yaşından küçük çocuğu olan devlet memurlarına evden çalışma imkânı getirildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:54 ABONE OL
Gaziantep Valisi; hamilelerin evden çalışabileceğini açıkladı

Gaziantep'te görev yapan kamu görevlilerinden hamile kadınlar ile 2 yaşından küçük çocuğu olan veya kronik rahatsızlığı olanların evden çalışacak. 60 yaş üzeri olanlar kişiler ile engelliler de esnek mesaiye tabi tutulacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs salgının yaygınlaşması ve okulların yeniden yüzyüze eğitime ara vermesi nedeniyle kamuda görev yapanlara yönelik kolaylık getirildiğini belirterek, "Hamileler, iki yaşından küçük çocuğu olan veya kronik rahatsızlığı olan kamu görevlileri evlerinden çalışacaktır" dedi.

Vali Gül, düzenleme kapsamında 60 yaş üzeri olanlarla engelliler için de esnek mesai uygulaması başlatıldığını belirterek, bu kişilerin 09.00-16.00 saatleri arasında çalışmalarının sağlanacağını bildirdi.

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Gaziantep Valisi; hamilelerin evden çalışabileceğini açıkladı
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