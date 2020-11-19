Gözler son dakika açıklamasında: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları bugün başladı mı, hangi günden itibaren başlayacak?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirleri duyurulmuş ve yasakların başlayacağı tarih de İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı kısıtlama, restoran ve kafelerin paket servise geçmesi gibi birçok yasağın geleceği biliniyordu. Buna göre; Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; kısıtlamalar bugün başladı mı? İşte son dakika yeni koronavirüs genelgesinin detayları…
Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde ülkemizde görülen ciddi artışlardan kaynaklı olarak bilim kurulunun da önerisiyle yeni kısıtlamalar yarın belirlenen saat itibarıyla uygulamaya geçiyor. Kısıtlamalarla alakalı detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede tüm detaylara yer verdi…
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.