Güvenli Park uygulamasında 7 kişiye işlem yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne baplı ekipler tarafından, vatandaşın mevcut güven ve huzur ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Gebze İlçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 39 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde şüpheli görülen 495 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, 15 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda maske takmadığı tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandı. Ayrıca yoklama kacağı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Yine yapılan denetimler esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişi üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.