Hakkârili kadınlar teröre karşı tek yürek

Hakkârı'de bir grup şehit yakını tarafından, HDP Diyarbakır İl binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek için yürüyüş düzenlendi. Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen 100'e yakın şehit yakını, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atıldı. 443 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek için düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Anneler yalnız değildir', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Türk- Kürt kardeştir PKK kalleştir' sloganları attı. Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşle ilgili açıklama yapan şehit gelini ve gazi eşi Elmas Adıyaman, Türk, Kürt, Laz ve Çerkez hangi milletten olursa olsun Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek için yürüdüklerini söyledi. AA