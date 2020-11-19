İhtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyonluk yardım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. Kocaeli'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyon 250 bin TL yakacak yardımında bulunuldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda soğuk kuş günlerinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yardım için başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Uzman personeller tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların, ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.

İLAÇ GİBİ YARDIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ekonomik yetersizlik nedeni ile ısınma ihtiyacını karşılayamayan her aileye 750 TL yakacak yardımı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinin bu soğuk kış günlerindeki desteği sayesinde 15 bin aileye toplamda 11 milyon 250 bin TL yakacak yardımı yapıldı. Paralar Cuma gününe kadar 41 Kart'a yatırılacak.