İnşaatta başına taş düştü hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki Ali Ekber Ölmez telefonla konuşurken üst katlardan başına taş düştü hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.



Memleketi Kars'tan İstanbul'a para kazanmak için gelen Ali Ekber Ölmez, Beylikdüzü kavaklı mahallesinde bir inşaatta çalışmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü inşaat alanın zemin katında cep telefonu ile konuşurken üst katlardan başına bir Karot parçası düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan Ölmez çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.



Kanuni Sultan Süleymen hastanesine kaldırılan 30 yaşındaki Ali Ekber Ölmez kan kaybından hayatını kaybetti. İnşaatta başına baret takmadan çalışmanın bedelini canıyla ödeyen Ali Ekber Ölmez'in aynı zamanda amatör olarak şairlik yaptığı ve kısa kısa şiirler yazdığı öğrenildi.

Ali Ekber Ölmez hafta sonu memleketi Kars'ta toprağa verildi.