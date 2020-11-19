Karantinadaki vatandaşlara anında sıcak yemek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay işbirliğinde faaliyet gösteren aşevinin pandemi süresince karantinada olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştıracağını açıkladı. Aşevini ziyaret eden Vali Gül çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pandeminin ilk döneminden itibaren gönül seferberliği kampanyasını başlattıklarını belirten Vali Gül, "Başlattığımız 'Kalbe Dokun Gönül Kazan" kampanyasıyla yaklaşık 300 bin gıda paketini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine hayırseverlerimizin katkıları ile belediyelerimiz, kaymakamlığımız ve Kızılay işbirliğinde sıcak yemek ihtiyacı aşevimizde giderilmeye başladı. Sıcak yemekler, arkadaşlarımız tarafından özenle hazırlanan paketler ile insan onuru zedelenmeden, rencide edilmeden vatandaşlarımızın evine kadar teslim ediliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modeline değinerek; "Bizim birlikte iş yapma modelimiz olan Gaziantep Modelimiz var. Şu anda bunun örneğini görüyoruz. Sayın Valimin liderliğinde sayın kaymakamız bunu koordine ediyor, Kızılay'a ve mekânı tahsis ettiği için Şehitkâmil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Herkes elinde ne varsa tüm imkânları seferber ediyor. Filyasyonda, temaslı olan vatandaşlarımıza sıcak taze yemek gidiyor. Bunu başardığı için Sayın Valime ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan bu işin her noktasında her türlü desteği vereceğiz. Modelimiz kardeşlik, birlikte iş yapma, hayır modeli, kalbe dokun gönül kazan modeli" ifadelerini kullandı.

Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise, Mart ayından itibaren Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay işbirliğinde aşevinin hizmet vermeye başladığını belirterek, "Burada evinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlılarımıza, aynı şekilde karantina olup da yemek talebinde bulunan vatandaşlarımıza yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizatihi vatandaşlarımızın evine kadar yemekleri götürüyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay işbirliğinde Şehitkâmil Belediyesi'nce tahsis edilen mekânda vatandaşlara hizmet veren Kızılay Aşevi'nde günlük yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. En az 3 çeşit yemek imkânı bulunan aşevinin kapasitesi ise 7 bin olarak bildirildi.