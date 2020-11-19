Karantinadan kaçan yaşlı şahıs vatandaşları bezdirdi

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alınan Aşık Şenlik mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki bir şahıs iş yerini açmak için sürekli olarak karantinayı deldiği için ilçede bulunan vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşlar şahısla ilgili tedirgin olduklarını ifade ederek durumu emniyet birimlerine iletti. Çıldır Emniyetinde yapılan görüşmede ise söz konusu şahsın iş yerinin üst katındaki evinde ikamet ettiğini, ikamet adresi Aşık Şenlik mahallesi olsa da karantina öncesinde ilçe merkezinde bulunduğu için söz konusu yasağın dışında tutulduğu belirtildi.

Aşık Şenlik mahallesi yaklaşık 4 gün önce yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 süreliğine karantinaya alınmıştı. Yaklaşık dört gün önce mahalleye giriş çıkış yasaklanırken aynı güzergahta bulunan köyler ise alternatif yolları kullanarak ilçe merkezine ulaşılıyor. Mahallede sokağa çıkma yasağı kapsamında yalnızca fırın aracına izin veriliyor. Fırın servisi kapı kapı dolaşıp ekmek bırakıyor.