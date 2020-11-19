KKTC'de son 24 saatte 7 koronavirüs vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede görülen koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin son 24 saatte 1125 test yapıldığını, 7 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. Pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

VAKA SAYISI 1027'YE YÜKSELDİ

Pilli, toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini belirterek, şu ana kadar 968 hastanın taburcu edildiğini, 54 hastanın ise tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

RUM KESİMİNDE 268 YENİ VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 268 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Rum Sağlık Bakanlığı, tespit edilen toplam vaka sayısının 7 bin 979'a yükseldiğini duyurdu. Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda çalışan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.