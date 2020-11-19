KKTC’deki törenlere davet edilmesine rağmen gitmemiş

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediği yönündeki iddiası yalan çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenleri ile ilgili tartışma yaşandı. CHP'li Engin Altay'ın Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediği iddiası üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve eşini KKTC'ye davet ettiğine ilişkin davetiye belgesini gösterdi. Turan, "Israrla 'Davet edilmedik' diye sitem ettiler. İsteseydi CHP de orada olurdu" dedi.