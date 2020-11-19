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emniyetinden DHKP/C operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda,  DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:49 ABONE OL
Kocaeli emniyetinden DHKP/C operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda, DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan 1 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahısın saklandığı adreste yapılan ev aramasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şahısın tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Kocaeli emniyetinden DHKP/C operasyonu
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