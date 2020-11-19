Kocaeli emniyetinden DHKP/C operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda, DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan 1 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahısın saklandığı adreste yapılan ev aramasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şahısın tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.