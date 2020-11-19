Komşularına saldıran 3 sanığa hapis ve para cezası

Yeşilköy'de 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı atan komşularına saldıran üç sanığa, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, üç sanığa mala zarar verme suçundan 3'er bin lira para cezası verirken, İskender Karaduman ve Nükte Karaduman'a karşı kasten yaralama ve hakaret suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 5 yıl denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilen üç sanık, tehdit suçundan ise beraat etti. Karar sonrası açıklama yapan İskender Karaduman da hala korku içerisinde olduğunu söyledi.

MÜŞTEKİNİN ELİNDEKİ SOPAYI ALARAK DARP ETTİLER

Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirdi. Savcının mütalaasına göre 12 Aralık 2019 günü tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü, komşuları İskender ve Nükte Karaduman ile tartıştı. Komşularının kapısına gelen üç sanık, uzun süre kapının açılmasını bekledi. Sanıklardan Gökhan Şenyüzlü, komşularının kapısını tekmeledi. Araya girmeye çalışan İbrahim Şevki Çeviköz'ü olay yerinden uzaklaştırdı. İskender Karaduman elinde sopa ile kapıyı açtı. Karaduman'ın kapıyı açmasıyla sanıklarla müşteki arasında kavga çıktı. Üç sanık daha sonra zorla müşteki İskender Karaduman'ın evine girerek Karaduman'ın elindeki sopayı aldılar. Sanıklar, müşteki İskender Karaduman'ın elinden aldıkları sopayla Karaduman'ı darp ettiler. Sanıkla, Karaduman'ı darp ederken 'senin a..nı s..im, o..çocuğu' şeklinde hakaret ettiler. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Nükte Karaduman'ı da darp ettiler. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında üç sanığın da cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı Enes Selim Çalkı da ilk eylemin müşteki tarafından geldiğini iddia ederek, "Müvekkillerim önce telefonla aranıyorlar ve bir hakaret gerçekleşiyor. Bunun üzerine üst kata çıkıyorlar. Kamera kayıtlarından görüldüğü gibi müvekkillerimden Gökhan Şenyüzlü'ye beyzbol sopası ile vuruluyor. Müvekkillerimin eylemleri meşru müdafaa kapsamındadır. Beraatlarına karar verilsin" dedi.

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLALDEN 3'ER YIL 4'ER AY HAPİS VE PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Okan Şenyüzlü, Ali Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü'nün gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme üç sanığa, müşteki İskender Karaduman'a yönelik kasten yaralama suçundan 150 gün adli para cezası karşılığı 3'er bin lira, Nükte Karaduman'a yönelik kasten yaralama suçundan da 100 gün adli para cezası karşılığı 2'şer bin lira para cezası verdi. Mahkeme, sanıklara verilen para cezalarını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkeme yine üç sanığa, müşteki İskender Karaduman'a yönelik hakaret suçunu işlediklerini belirterek 75 gün karşılığı bin 500'er lira adli para cezası verdi. Mahkeme bu suçtan verilen para cezasını da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Üç sanığa, mala zarar verme suçundan da 150 gün karşılığı 3'er bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme zarar giderilmediği için üç sanığa verilen 3'er bin liralık adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi. Ayrıca tehdit suçundan üç sanığın beraatlarına karar verilirken, sanıklara 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

HALA KORKU İÇERİSİNDEYİM

Karar sonrası adliye önünde bir açıklama yapan İskender Karaduman'ın avukatı" Müvekkillerim eşi ve çocuklarıyla birlikte çok ciddi ve sıkıntılı bir süreç geçirmişler ve psikolojik tedavi görmüşlerdir. Mahkemenin vermiş olduğu karar, bir nebze müvekkillerimi rahatlatmıştır" dedi. Müşteki İskender Karaduman ise yaptığı açıklamada, "Olay anında eşim ve çocuklarım evdeydi. Biz gerçekten çok kötü günler atlattık. Eşim hala ilaçlar kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık çocuklarım hala eve gelmek istemiyorlar. Bir korku söz konusu sanki. Bu olay tekrar gerçekleşecekmiş gibi. Bu süreci atlatmak zor olacak tabii kolay bir süreç değil. Hala dışarda dolaşıyor olmaları bizi üzmekte. Karar bizim için bir nebze rahatlattı ama sonuç olarak hala dışardalar. Ben korku içerisindeyim" dedi. İddianamede Bakırköy Yeşilköy'de 12 Aralık 2019 günü "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atan komşusu İskender Karaduman'a (51) saldıran sanıklar baba Ali Şenyüzlü (59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü (30) ile Okan Şenyüzlü'nün (34) gece vakti eve çıkarak komşularına saldırdıkları anlatılıyordu.

Sanıklardan Ali Şenyüzlü daha önceki savunmasında, "Olay günü benim doğum günümdü, kutlama yapıyorduk. Çocuklar pastadan dolayı heyecandan koşuştular. Ben normalde müştekiyi tanımam. Bana 2-3 kez mesaj attı, bu mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Ben de kendisini aradım ve 'Doğum günü yapıyoruz, neden rahatsız ediyorsun' dedim. Biz içeri girdiğimizde beyzbol sopasını oğlumun kafasına vurdu" diye konuşmuştu. Sanık Okan Şenyüzlü de, "İskender Bey babama hakaret etti. Konuşmak için yukarı çıktık, amacımız kavga etmek değildi. Beyzbol sopası ile karşılaşınca kendimizi savunmak durumunda kaldık" demişti. Müşteki Nükte Arpacı da, "Kapıyı açtığımızda eşime saldırdılar, sanıklar hole girince eşim kendisini savunmak için sopa ile vurdu. Sanık Ali, eşimin arkasından saldırıp etkisiz hale getirdi. Oğulları eşimi tutarak salona doğru sürüklediler. Eşimi kurtarmama engel oldular. Bu olay yüzünden aylarca psikolojik tedavi gördüm" diye ifade vermişti.