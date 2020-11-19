Korona uygulamasında 373 idari ceza 53 yakalama

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden gerçekleştirilen günlük denetimler aralıksız sürüyor.

Kocaeli genelinde bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda bin 662 iş yeri denetlendi. 21 bin 741 kişiye ise kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrol ve denetimlerde karantina, ihlali yapan 23 kişiye, maske kuralını ihlal eden 267 kişi ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ve 1 işyerine, korona virüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine, ayrıca yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 69 kişi ile 1 işyerine olmak üzere, toplam 373 kişiye idari para cezası uygulandı. Yine yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 289 araç kontrol edildi.