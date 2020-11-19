Kurtlar koyun sürüsüne daldı

Kars'ın Esenkent Köyünde yaşayan Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun dün sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü.

Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde köyü dönüş yoluna çıktı. Köye yaklaşıldığında sürüye arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı. Kurtlar 30-35 adet koyunu boğarak telef ettikten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılarak yaralı koyunları kurtarmaya çalıştılar.

Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarının peşine düştü. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını bu gece yarısına kadar sürdürdü.

Ensar Uğurlu, koyunların sürünün arasına girdiğini belirterek, "Kurtlar sürüyü ikiye böldü, 7 koyun ölmeden kestik, 7 tanesi ise telef oldu 10-12 koyunum kayboldu, dayımın 20-25 tane telef olan koyunu var 10-15 koyunu ise kayboldu. Toplamda 30-35 koyunumuz telef oldu, 20-25 koyunumuz halen kayıp onları arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığındı. Koyunlarımızın kaçarken bazı çobanlar gördü haber verdi bazıları buradan geçen Iğdır'ın koyunların karıştı. Bizim bu bölgede kurt oluyor, kurt zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu ama bu sefer sürüye girip bir kısmını götürdü. Sürüde 700'e yakın koyun vardı, geçimimizi bunlarla sağlıyorduk mağduruz, devletimizin yardımını ve desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Bedir ALTUNOK/SABAH