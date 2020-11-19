Kuyumcu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

Esenler'de 3 yıl önce peçeli ve kara çarşaflı olarak hırsızlık amacıyla girdikleri Kuyumcuda Eyüp Sedat Koçer'i öldürdükleri iddiasıyla dava açılan Gürcistan uyruklu biri firari 3 sanıktan Giorgi Shonia ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kadın sanık Shorena Kukhilava beraat ederken, firari sanık Nika Darchia'nın yakalamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verildi.ATEŞ ETTİĞİM YERİ GÖRMEDİM

Bakırköy 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır görülen davadan geçen hafta karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Shorena Kukhilava getirilirken, diğer tutuklu sanık Giorgi Shonia SEGBİS ile katıldı. Duruşmada maktul Eyüp Sedat Koçer'in abileri Ali Nihat Koçer ile Murat Koçer de hazır bulundu. Shorena Kukhilava savunmasında, "Ben dosyadaki tarafları bu dava açıldığında tanıdım. Ben kimseyi tanımıyorum. Ben suç işlemedim, kimseye kötülük yapmadım. Olayla hiçbir ilgim yok. 2 yıldır tutukluyum. Suçsuz yere cezaevindeyim. Suçu yapanlar dışarıda geziyorlar. Ailem de kötü durumdadır. Beraatımı ve tahliyemi isterim" dedi. Tutuklu sanık Giorgi Shonia da, "Baştan olayın böyle olacağını bilmiyordum. Birini öldürmek amacıyla oraya gitmedim. Ben içerde hiç ateş etmedim. 2 kez vuruldum. Dışarı çıkmak istedim. Öldürme niyetim yoktu. Korkutma amacıyla havaya ateş edecektim. Ancak vurulduğum anda ateş ettim. Ben kasten birini öldürmek istemedim. Ateş ettiğim yeri görmedim. Çok pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 31 YIL HAPİS

3 yıldır süren davada kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kadın sanık Shorena Kukhilava hakkında cinayet suçlamasıyla dava açılsa da sanık hakkında yeterli delil olmaması nedeniyle beraatına karar verdi. Tutuklu sanık Giorgi Shonia ise resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak, Ali Koloş'a karşı silahlı tehdit, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, nitelikli yağma ve yakalanmamak amacıyla Eyüp Sedat Koçer'i öldürme ve Ali Nihat Koçer'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bugüne kadar hakkında yakalanamayan firari sanık Nika Darchia'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

KARDEŞİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Maktulün ağabeyi Murat Koçer,"3 yıl süren dava sonunda kardeşimizin kanı yerde kalmadı. Ağırlaştırılmış müebbet ve artı 30 yıl hapis cezası verildi sanığa. Gönlümüze bir nebze su serpildi. Bu karar Kuyumcu meslektaşlarımızın daha rahat bir şekilde çalışmaları için güzel bir sonuç oldu. İnşallah bir daha ne bizim ne de başka bir meslektaşımızın başına böyle bir olay gelmez ve karar bozulup ceza indirimine gidilmez" dedi. Maktulün diğer abisi Ali Nihat Koçer de, "Ben olay günü oradaydım. İlk önce karı koca gibi iki kişi girdi. Zaten bayan olanın da pek yüzü seçilmiyordu, çarşaflıydı. Erkek olan da bere takmıştı o da kendi kimliğini gizliyordu. Müşteri gibi girdiler aradan 1 dakika sonra kapıda iki kişi daha belirdi. Vefat eden kardeşim kapıdan içeri girer girmez bunların silahlı olduğunu fark etti. Beni 'abi' diye bağırarak uyardı. Kardeşim beni uyarınca bunlar direkt silahlarıyla ateş etmeye başladılar, zaten silahlar kuruluydu. Mermiler hazırdı yani her şeyi göze alıp gelmiş bunlar. Allah kimseye yaşatmasın. Kardeşim kucaklarımızda vefat etti. 3 tane yetim bıraktı, 1 dul eş bıraktı. Orada bana da ateş ettiler ondan da ceza aldılar. Bunlar Gürcistanlı, bütün altınları alıp kaçacaklardı. Kardeşim mezarında rahat uyusun inşallah" dedi.

İddianamede Esenler'de 29 Aralık 2017'de Raibuli Abralava ile kız arkadaşı Shorena Kukhilova'nın bir Kuyumcu dükkanına kol kola girdiği, sanık Kukhilova'nın dükkandaki saatleri sorduğu, dükkanın sahibi Ali Nihat Koçer'in iki şüpheliye saatleri gösterirken maktul olan kardeşi Eyüp Sedat Koçer'in durumdan şüphelenmesi üzerine kapıyı gözetlemeye başladığı anlatılıyordu. Daha sonra Kuyumcuya, peçeli ve çarşaflı diğer iki sanık Giorgi Shania ile Nika Darchia'nın ellerinde silahla girdiği anlatılan iddianamede, maktul Eyüp Sedat Koçer'in silahlı saldırganları görünce onlara birkaç el ateş ettiği, sanık Giorgi Shania'nın da elindeki silahla Eyüp Sedat Koçer'e ateş etmeye başladığı öne sürülüyordu. İddianamede, olayda vücuduna iki mermi isabet eden dükkan sahiplerinden Eyüp Sedat Koçer'in kaldırıldığı hastanede, saldırganlardan Raibuli Abralava'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyordu.