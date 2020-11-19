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merkezli 7 ildeki operasyonu

merkezli 7 ilde, 'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:55 ABONE OL
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
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