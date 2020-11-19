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’de hırsızlar elektrik trafosunun kablolarını çaldı, çıktı

Mardin’in ilçe merkezinde gündüz vakti, mahalleye enerji veren elektrik trafosunun kablolarını çalan hırsızlar yangına yol açtı.

Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 19.11.2020 23:39 ABONE OL

Mardin 'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Zeynelabidin Mahallesi Önder Caddesi yakınlarında bulunan ve mahalleye enerji veren elektrik trafosunun kabinine giren hırsız veya hırsızlar elektrik kablolarını çalmak istedi. Bu sırada kabin alev alması üzerine hırsız veya ve hırsızlar bölgeden kaçarken trafoda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, elektrik trafosunun kabininde yangını söndürdü.

Polis hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş çapta soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de hırsızlar elektrik trafosunun kablolarını çaldı, yangın çıktı
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