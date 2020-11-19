Nusaybin’de hırsızlar elektrik trafosunun kablolarını çaldı, yangın çıktı

Mardin 'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Zeynelabidin Mahallesi Önder Caddesi yakınlarında bulunan ve mahalleye enerji veren elektrik trafosunun kabinine giren hırsız veya hırsızlar elektrik kablolarını çalmak istedi. Bu sırada kabin alev alması üzerine hırsız veya ve hırsızlar bölgeden kaçarken trafoda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, elektrik trafosunun kabininde yangını söndürdü.

Polis hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş çapta soruşturma başlattı.