Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı! Şehit annesi oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Pençe Harekâtı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekâtında Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit oldu. Şehit uzman çavuşun cenazesi dün gece geç saatlerinde askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehit Kılıç'ın naşını yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı Hastane morgundan alınarak Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın naaşı Yeni Aile Mezarlığı'na getirildi.

Törene şehidin yakınları, Aile ve çalışma sosyal hizmetleri Bakan Yardımcısı Salim Bağlı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü, İl Emniyet müdürü Selçuk Doğuş, Şehit Babası Mahmut Kılıç Anne Fehime Kılıç Şehit kardeşleri Şehit yakınları vatandaşlar ile askeri erkân katıldı. Cenaze töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın öz geçmişi okundu.

Daha sonra cenaze namazına geçildi İl Müftü yardımcısı Mehmet Erdem tarafından cenaze namazı kıldırılan şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalığın tekbirler eşliğinde Aile mezarlığında toprağa verildi. Bekâr olan şehit Kılıç'ın 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Dün gece oğlunun şahadet Haberini alan anne Fehime kılıç fenalaşmıştı oğlunun cenaze törenine Anne Fehime Kılıç sedyeyle katılara gözyaşlarına boğuldu