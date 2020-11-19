Sokak ortasında 4 kişiyi vuran kişiye 65 yıl hapis istendi

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Orta Mahallesinde 17 Temmuz 2020'de 4 kişiyi yaralayan Hasan B.'nin iki ayrı suçtan hapsi istendi. Aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Hasan B. ile Emre B. olay günü karşılaşınca, kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken Hasan B, önce Emre B'ye ateş etmiş ardından rastgele açtığı ateş sonucu üç kişiyi yaralamıştı. Olayda yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Akçaabat ilçesinde özel sektörde çalışan Hasan B, olay yerinde polisin ikna çabası sonucu silahıyla teslim olmuştu.

HER BİR EYLEMİ İÇİN HAPİS TALEP EDİLDİ

Silahıyla, Emre B, Seda S, Türkay K. ve Eda A'yı yaralayan Hasan B'nin ifadesine başvuruldu. Hasan B'nin, silahını zemine doğru ateşlediğini, hedef gözetmediğini ve amacının sadece korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Hasan B'nin her bir eylemi için hapis cezası talep etti.

40 YILDAN 65 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hasan B'nin 3 kişiye yönelik eyleminin her biri için 9 yıldan 15 yıla, çocuğa yönelik eylemi için ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Sokak ortasında magandalık yapmaktan da ayrıca ceza talep edilerek 2 ayrı suçtan hapis cezası istenmiş oldu.