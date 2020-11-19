Son dakika: Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, PKK'nın tükenme noktasına geldiğini belirtti, "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." dedi.

Soylu, yurt içinde kalan terörist sayısını da açıkladı. Soylu, yurt içindeki terör operasyonları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.

Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız.

Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.

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