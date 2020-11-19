Son dakika: Başkan Erdoğan usta kalem Ahmet Kekeç'i unutmadı! Ziyarete gitti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da merhum Gazeteci Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti | Video

NE OLMUŞTU?

Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan haziresine defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Ahmet Kekeç size ne etti?

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