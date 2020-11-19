Son dakika: Koronavirüs tedbirleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile netleşti. Başkan Erdoğan, artan vakalar karşısında alınan tedbirleri son dakika bilgisi olarak kamuoyu ile paylaşmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni koronavirüs yasakları konulu genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri…

SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKIŞ SAATLERİ...

Son dakika haberine göre 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Peki, yasaklar nasıl işleyecek, kimler muaf olacak ve hangi işletmeler açık olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm merak edilenler...