Son dakika haberi: Okullar tatil oldu mu? İşte corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim kararı...

PEKİ OKULLAR 2021 YILINDA KESİN OLARAK AÇILACAK MI?

Uzaktan eğitim sürecinin yıl sonuna kadar uzatılmasının ardından öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir konu da okul açılışı için yılbaşının bir tarih olarak belirlenip belirlenmediği oldu.

Bugün itibarıyla ikinci bir karara kadar okulda yüz yüze eğitim olmayacak. Yine yılbaşından önce okullarda eğitimle ilgili bir toplantı ya da karar da alınmayacak

Bu kapsamda bakan Selçuk'tan gelen son dakika açıklamalar ışığında edinilen bilgiye göre Yeni yılda salgının seyrine, aşı çalışmalarına ve öğrencilerin sağlığının ne kadar güvence altına alınabilecek durumda olduğuna bakılarak yeni kararlar alınacak.