Son dakika haberi: Okullar tatil oldu mu? İşte corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim kararı...

Okullar, tatil ve uzaktan eğitimle ilgili son dakika haberi... Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitimin online üzerinden yapılacağını açıkladı. Bilim Kurulu'nun koronavirüsteki önlenemeyen ve korkutan boyutlara gelen artışın ardından aldığı somut tedbir tavsiye kararları dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıda ete kemiğe büründü. Buna göre son dakika kararları kapsamında okullar da yeni koronavirüs tedbirlerinden nasibini aldı. İşte ayrıntılar ve kritik tarihler;
SON DAKİKA HABERİ OKULLAR KAPANDI MI? TATİL Mİ UZAKTAN EĞİTİM Mİ? İŞTE CEVABI
Mevcut durumda eğitimde hali hazırda tatilde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Ancak eğitim başlıyor. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.
ÖĞRETMENLER SINAVLARI NASIL YAPACAK?
Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.
İLK KARAR BİLİM KURULU TOPLANTISINDA ALINDI
Yurt genelindeki milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların durumu dün açıklanan son dakika kararıyla resmi olarak belli oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs kararları açıklandı. Kademeli olarak eğitim hayatına başlayan okullarda, geçtiğimiz hafta ara tatil başlamıştı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ise ara tatilin uzayabileceği iddiası gündeme geldi. Peki Ara tatil uzadı mı, okullar kapandı mı? Uzaktan eğitim ve okulların tatil konusunda son durum bu toplantıdan Kabineye giden kararlarla belirlendi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNİN SON DAKİKA KARARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını alan Cumhurbaşkanlığı kabinesi konuyu değerlendirerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da fikrini alarak okullardaki riskin büyümeden yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimdeki ikinci uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada okulların tamamen açılmasına ilişkin "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
"BU KARAR İÇİN ÜZGÜNÜM, SALGIN EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR"
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."
ÖĞRETMENLER YENİ DURUMA "OKULLAR TATİL" YA DA "OKULLAR KAPANDI" DENMESİNE KARŞI
Diğer yandan öğretmenler sosyal medyada yeni alınan karar kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine tatil denmesine karşı olduklarını bunun çocukların bilinçaltına olumsuz sinyaller gönderdiğini ve onları uzaktan eğitime konstantre etmekte zorlandıklarını aktardılar.
PEKİ OKULLAR 2021 YILINDA KESİN OLARAK AÇILACAK MI?
Uzaktan eğitim sürecinin yıl sonuna kadar uzatılmasının ardından öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir konu da okul açılışı için yılbaşının bir tarih olarak belirlenip belirlenmediği oldu.
Bugün itibarıyla ikinci bir karara kadar okulda yüz yüze eğitim olmayacak. Yine yılbaşından önce okullarda eğitimle ilgili bir toplantı ya da karar da alınmayacak
Bu kapsamda bakan Selçuk'tan gelen son dakika açıklamalar ışığında edinilen bilgiye göre Yeni yılda salgının seyrine, aşı çalışmalarına ve öğrencilerin sağlığının ne kadar güvence altına alınabilecek durumda olduğuna bakılarak yeni kararlar alınacak.
OKULLARLA İLGİLİ TEDBİRLER GENİŞLETİLEBİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında şu ifadeler de yer aldı; "Ayrıca İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlanrla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşalah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."