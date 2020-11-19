SON DAKİKA | İller arasında kısıtlama olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili flaş sözler!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını DHA'ya anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, "Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Büyükler ile ilgili kısıtlama; büyükler hastalığa yakalanınca daha çok vefat ediyorlar. Gençler ile ilgili; onlar dışarıda daha çok bulunuyorlar, virüsü daha çok taşıyorlar, enfeksiyon kaynağı oluyorlar. Bu iki aşamada, baktığımızda şu anda bu kısıtlamalar uygun gibi. Tabi kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir" dedi.