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Son dakika... ve 'da sefer iptalleri

Son dakika haberi:   () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:19 Son Güncelleme: 19.11.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika... İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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Son dakika... İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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