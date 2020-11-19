SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Yerli aşı ne zaman devreye girecek?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca, Kovid-19 aşısının tedarikine ilişkin, "Pfizer (aşı) ile ilgili aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz, Ocak ayında da böyle olacak, bu sayı 2 katına çıkabilir ve bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" şeklinde konuştu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "yerli aşı" için tarih verdi | Video