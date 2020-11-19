SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Yerli aşı ne zaman devreye girecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin Türkiye'yi pandemiyle mücadeledeki başarısı ve sağlık altyapısı nedeniyle övdüğünü ancak bazı muhalif isimlerin ise haksız eleştiri yönelttiğini belirterek, "Hans anladı siz de anlayın" dedi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca, Kovid-19 aşısının tedarikine ilişkin, "Pfizer (aşı) ile ilgili aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz, Ocak ayında da böyle olacak, bu sayı 2 katına çıkabilir ve bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" şeklinde konuştu.
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Bakan Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariki bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı" ifadelerini kullandı.
12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Koca, " Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" müjdesini de verdi.