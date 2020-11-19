SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Yerli aşı ne zaman devreye girecek?

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklaması! Yerli aşı ne zaman devreye girecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin başlarında olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Amerikan Pfizer şirketiyle ortak geliştirdiği aşıya ruhsatın aralık ayında verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Bakan Koca, aşının uygulanmaya başlaması halinde 'ye verilebilecek ilk partinin 1 milyon doz, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz olabileceğini duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, 'yerli koronavirüs aşısının' ise nisan ayında devreye girebileceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:52 Son Güncelleme: 19.11.2020 07:56 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin 'yi pandemiyle mücadeledeki başarısı ve sağlık altyapısı nedeniyle övdüğünü ancak bazı muhalif isimlerin ise haksız eleştiri yönelttiğini belirterek, "Hans anladı siz de anlayın" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca, Kovid-19 aşısının tedarikine ilişkin, "Pfizer (aşı) ile ilgili aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa 'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz, Ocak ayında da böyle olacak, bu sayı 2 katına çıkabilir ve bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" şeklinde konuştu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "yerli aşı" için tarih verdi | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması!

Bakan Koca, "'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariki bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması!

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Koca, " Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" müjdesini de verdi.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Yerli aşı ne zaman devreye girecek?
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