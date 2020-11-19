Son dakika: Meclise saldırı girişiminde karar çıktı! Terörist Mulla Zincir'e 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel'e 22 yıl 42 ay hapis cezası

TBMM girişinde 14 Mayıs 2019'da bir görevliyi rehin almaya çalışırken yakalanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde karar verildi. Esas hakkında savunma yapan sanık Yücel, TBMM'de bir eylem gerçekleştirdiklerini ancak suçlu olmadıklarını öne sürdü. Sanık Zincir ise 2016'da yaşadığı Fransa'dan Türkiye'ye geldikten sonra pasaportuna el konulması nedeniyle ülkeden çıkış yapmadığını, ülkede bulunduğu sürece çeşitli eylemlere katıldığını belirtti. Suçlu olmadığını ileri süren Zincir, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuklu iki sanığa silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9'ar yıl, görevli memura direnme suçundan 7 yıl 6'şar ay, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Zincir'e cezaevi duvarına yazı yazdığı gerekçesiyle kamu malına zarar vermeden ayrıca 1 yıl hapis cezası verdi.

TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı





BİRİ KONUŞTURUP DİĞERİ REHİN ALDI

Ziyaretçi Salonunda uzun süre bekleyen ve kendi aralarında zaman zaman konuşan ikiliden Eylem Yücel'in bir şeyler sormak amacıyla görevli personelin yanına giderek konuştuğu bu esnada Mulla Zincir'in arkasına doğru geçerek personeli cebinden çıkardığı bir maddeyle rehin almıştı. Bu esnada sivil güvenlik görevlilerinin Zincir ve Yücel'e müdahale ederek etkisiz hale getirmiş, bu sırada da Yücel slogan atmıştı.







SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ BENZERİ

İddianamede DHKP/C terör örgütünün kamuoyunda ses getirebilcek tarzda eylemlerinde, tanınmış siyasi kişileri, üst düzey bürokratları kendi odalarında rehin alarak, basın yayın organları aracılığıyla sansasyonel eylemler gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti., "Soruşturmaya konu eylemi de İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında rehin alınması ve şehit edilmesi türü bir eylem hedefledikleri, Kiraz'ın ateşli silah ile şehit edildiği, 14.05.2019 tarihindeki eylemin de muhtemelen bomba düzeneğine benzer dışarısında kablolar bulunan bantlanmış siyah kutu, özel olarak kurşun kaleme jilet monte edilen materyaller ile gerçekleştirileceği" iddianamede belirtilmişti.



"TEMİZ HAT" ALMIŞLAR

Şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen telefon hatlarının örgüt içinde güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak için kullanılan "Temiz Hat" olarak tabir edilen hatlar olduğu tespit edilmiş, telefon rehberlerinde e yapılan incelemede ise bazı CHP ve HDP'li vekillerin cep numaralarının bulunduğu anlaşılmıştı.