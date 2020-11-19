Takla atan traktörün altında kaldı

Kocaeli Kandıra ilçesi Yusufça Mahallesi Yaramazlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Yaramazlar Köyünde ikamet eden Necmi Demirel (76) idaresindeki 41 EH 854 plakalı traktör bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan bankete çarptı ve takla atıp ters döndü.

Bu esnada kazayı gören ve kontrol etmek için aracından inen bir sürücü, Demirel'in traktör altında kaldığını görünce 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, traktör altında kalan Demirel'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesi sonrasında Kandırsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.