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Takla atan traktörün altında kaldı

Kandıra İlçesi Yusufça Köyü’nde meydana gelen kazada,  kontrolden çıkan traktör takla atarak devrildi.   Kazada traktör altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:49 ABONE OL
Takla atan traktörün altında kaldı

Kocaeli Kandıra ilçesi Yusufça Mahallesi Yaramazlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Yaramazlar Köyünde ikamet eden Necmi Demirel (76) idaresindeki 41 EH 854 plakalı traktör bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan bankete çarptı ve takla atıp ters döndü.

Bu esnada kazayı gören ve kontrol etmek için aracından inen bir sürücü, Demirel'in traktör altında kaldığını görünce 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, traktör altında kalan Demirel'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesi sonrasında Kandırsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan traktörün altında kaldı
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