Temel Karamollaoğlu'ndan 'anayasa' itirafı! Meral Akşener anında müdahale etti

Millet İttifakı arasında Anayasa taslağı tartışmaları dinmek bilmiyor. Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerine ateşlenen konu hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Karamollaoğlu'ndan itiraf gibi açıklama "Arkadaşlarımız prensipleri belirlemek amacıyla bir araya geldi" | Video

KARAMOLLAOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ YANIT

Karamollaoğlu, Akşener'e, "O dönemde arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın prensiplerini belirlemek amacıyla bir araya geldi." yanıtını verdi.

KARIŞTIRMA ORALARI

Karamollaoğlu'nun itiraf gibi sözleri sonrası "Karıştırma oraları. O ayrı, o ayrı" diyen Akşener kameralar karşısından kaçtı.

Son dakika! Millet İttifakı'nda HDP krizi! İyi Parti - CHP- HDP ortak Anayasa taslağı hazırladı mı? | Video

ESKİ İYİ PARTİ'Lİ ADEM TAŞKAYA'DAN AÇIKLAMA:

Eski İYİ Partili Adem Taşkaya, İYİ Parti, CHP, SP ve HDP'nin gizli bir şekilde ortak federasyon anayasası hazırladıklarının tartışma götürmeyecek kadar kesin olduğunu söyledi. Bunu ilk kez 1,5 yıl önce kendisinin sosyal medya üzerinden deşifre ettiğini ancak Ümit Özağ söyleyince ses getirdiğini belirten Taşkaya çok önemli bilgiler verdi.

İYİ Parti'nin eski medya işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Adem Taşkaya'nın açıklamaları özetle şöyle:

"İBRAHİM KABOĞLU KABUL ETTİ"

* Ben İYİ Parti'den istifa ederken 1,5 yıl önce gizli Anayasa hazırlandığı konusunda İbrahim Kaboğlu ile ilgili bir Tweet attım. Tweet'te şöyle söyledim, 'yeni bir anayasa hazırladınız, CHP'den başında İbrahim Kaboğlu, Meral Akşener vardı, İyi Partili iki ismi siz açıklayın' dedim. Açıklamayınca ben toplantıya katılan, anayasayı hazırlayanların isimlerini paylaştım ve bununla ilgili 1,5 yıldır Ümit bey dile getirene kadar sürekli Twitter'dan yazdım ve hiçbir şekilde ne bir mahkeme vermeye, ne bir yalanlama. Çünkü yalanlanacak bir şey yok, çünkü böyle bir ciddi bir iddiayla ilgili riske atacak durumunuz yok. Çünkü biz isim veriyoruz. İsimleri paylaşıyoruz. Anayasa açıklandığını söylüyoruz.

* Ben açıkladıktan 4-5 ay sonra canlı yayında İbrahim Kaboğlu bunu kabul etti. Biz 4 parti olarak 4 ay boyunca anayasa çalışması yaptık. Kaboğlu burada bir şeyi yanış söylüyor. Daha iyi bildiğim için söylüyorum. 4 ay boyunca yapmadılar, 3,5 ay boyunca yaptılar. Yani ben bunu çok net bir şekilde biliyorum ve bunu sürekli yazdım. Yazdıktan sonra, belirli bir müddet sonra Kılıçdaroğlu 2018 Haziran ayıdır sanırım, çıktı, 'Millet İttifakının anayasası hazır' dedi. Üzerine anayasayı bütün partilere getireceği, hepsini söylediler. Bizim bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu anayasa hazırlandı.

"AKŞENER VE DAR EKİBİ HARİÇ BİLEN YOKTU"

* Partide 2-3 kişi hariç, Akşener ve kendi küçük dar ekibi hariç bu gizli anayasayı bilen kimse yoktu. Bu toplantılara katıldılar. Bu isimleri ben 1,5 yıl önce internette yazdım ve bunlar haber oldu. Ümit bey söyleyince daha değerli hale geldi.

* Bu anayasanın amacı 2018'de eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kim kalsaydı Millet İttifakında, Kürtlerin oyunu almak için açılımcı bir anayasa, çünkü ilk 4 maddeye atıfta bulunuluyor. Ve ben bundan rahatsız duyduğum için partiden istifa ettim.

* Şu an Ümit Özdağ'ın elindeki mutabakat metni, o günden beri zaten bizde vardı. Ben bu gerekçeyle istifa ettim. Mesela geçen gün Nuri Okutan bir açıklama yaptı, dedik ki ben Türkiye Sosyal Ekonomik Araştırmalar Vakfının toplantısına katıldım. Hayır Bu toplantıya Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu da Nuri Okutan da katıldı, hatta Öztürk Yılmaz da katıldı. Bu toplantıda anayasa çalışmasının hiçbir açıklaması yoktu. Onunla ilgili bir şey değildi. Şişli Belediyesinde düzenlenen o toplantıda zaten anayasa falan hazırlanmadı. Sadece Ortadoğu ile ilgili bir paneldi.

* Ben adli bilişim uzmanıyım. Ses ve video kaydı özel bir şey olduğu bunları paylaşamıyorum ama mahkemeye, savcılığa, devlet kurumlarına bunları vermekten imtina etmem. Bu kadar basit.

"MUSAVAT DERVİŞOĞLU'NA BAKSINLAR"

* Ben çok rahatım. Eğer bu hem Kılıçdaroğlu'nu hem Meral Akşener'i Türk siyasetinden temizlemek için bir iftiraysa, buyurun ben de ortadayım, Ümit Özdağ da ortada. Benim hiç gocunduğum herhangi bir şeyim yok. Bu anayasayı hazırladınız. Ben diyorum, çıkın verin ve biz bunu apaçık söylüyorum, siz bu toplantıyı yaptınız ve bunun ses kayıtlarını kendiniz çektiniz bunu ve bize bunlar geldi.

* Etki ajanı sizsiniz. Bize kimse etki ajanı falan demesin. Etki ajanı arıyorsanız genel başkan yardımcılarınıza bakın. Bizim arkamızdan yaptığı şeylere bakın. Kimin kimle iş tuttuğu, arka kap ı diplomasi güttüğü ortada. Eğer etki ajanı aranıyorsa biz MHP'den koptuğumuz dönemde, Yargıtay'ın iki maddesini değiştirmek yerine 13 maddeyi değiştirip, bizi MHP'den koparıp parti kurmamızı sağlayan Musavat Dervişoğlu'na baksınlar. Bizi partiden koparmak için ellerinden geleni yaptılar. Ben hala söylediklerimin arkasındayım.

"ÇOK PİS YAKALANDINIZ"

* Bu anayasayı hazırladınız ve çok pis yakalandınız. Hiç o yana bu yana atlamayın. Yok o yalan söylüyor bu yalan söylüyor. Kaboğlu bunları canlı yayında sorulduğunda itiraf etti. Biz bunları biliyoruz. Ve bu açılım anayasası 2012 yılında İbrahim Kaboğlu'nun zaten açılım sürecinde yaptığı anayasanın ana taslağıydı. Zaten bu ekibin başındaydı. Tutup bunları açıklayın, biz zaten taslağı ortaya koyduk. Her şey ortaya çıksın. Biz niye iftiracı oluyoruz. Bunu hazırladınız ve bu ortaya çıktı. Zaten savunacak bir şeyiniz yok. Bu yüzden bize iftira atmanızın bir manası yok.

"GİZLİ KAPAKLI HAZIRLADILAR"

* Adalet ve Kalkınma Partisi milletin menfaatleri uğruna çıktı, açılım süreci denilen bir sistemi gerçekleştirmeye, terör örgütünü masaya çekmeye çalıştı. Bunu milletin gözü içine baka baka yaptı. Siz de HDP ile anayasa hazırlayabilirsiniz. Toplumun gerekleri bunu gerektiriyorsa yapabilirsiniz. Ama bunu gizli kapaklı yapıp, özellikle anayasa ilk 4 maddesini hiçe sayıp, cumhurbaşkanlığı için oy devşirme uğruna kimse bizim milli değerlerimizle oynayamaz. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması için bu anayasayı gizli bir şekilde hazırladılar. Gizli hazırlamasalardı bizim için bir problem yoktu. Tutup da partinizin yetkili organlarından habersiz böyle bir şey hazırlayamazsınız.

"DEŞİFRE OLUNCA DURDULAR"

* Ben aslında bunu ilk kez tweet atıp deşifre ettiğimde, aslında Sezai Temelli bütün siyasi partileri gezecekti. Ama gezemedi. CHP'ye gitti, İYİ Parti'ye gelemedi. Deşifre olduğu için diğer partiler uzak kalmak zorunda kaldı. Böyle bir şeyin ortaya çıkacağını tahmin etmiyorlardı. Onların inancı neydi, Tayyip Erdoğan kesinlikle kazanamayacak, ikinci tura biz kalacağız. İYİ Parti zaten CHP'nin peşine takılmıştı. Belediye seçimlerinde CHP'nin dediği oldu. Her konuda CHP'nin peşine takıldılar. 15 vekili de aldılar, tamamıyla onlara bağımlı hale geldiler. İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in böyle bir iradesi yok. Akşener bu partinin sadece genel başkanı, yönetmiyor bu partiyi, yönetemiyor. Meral Akşener'in en önemli özelliği sorunları halının altına süpürmesidir.