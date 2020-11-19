Toplu taşıma alarm veriyor!

İstanbul'da koronavirüs tırmanışı sürerken her gün yaklaşık 5 milyon vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçları alarm vermeye devam ediyor. Özellikle metrobüslerdeki yoğunluk problemine çözüm bulunamıyor. İstanbul'da koronavirüs rakamları alarm verirken sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçları adeta 'koronavirüs yayım merkezi' gibi çalışıyor.

Duraklarda ve araç içinde yolcular, İBB tarafından hiçbir düzenleme yapılmaması ve sefer sayısının yetersiz olması nedeniyle sosyal mesafe kuralına 'zorunlu' olarak uyamıyor. Metrobüslerdeki yoğunluğu görüntülemek için vatandaşlarla birlikte yolculuk yapan SABAH muhabirleri; Beylikdüzü, Avcılar, Şirinevler, Cevizlibağ ve Zincirlikuyu gibi en yoğun duraklardaki yoğunluğu yerinde takip etti. Bu duraklarda alarm veren manzaralar yaşanıyor. Metrobüsün içinde sosyal mesafe ise yok denecek kadar az. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı metrobüslerde virüsten korunmanın imkansız olduğu görüldü. Metrobüslerde özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde isyan ettiren görüntüler yaşanıyor.

İBB yönetimi, her fırsatta koronavirüs tedbirleri üzerinden hükümeti sıkıştırmaya çalışırken ve İstanbul'un tamamen kapatılması teklifinde bulunurken henüz metrobüslere bile çözüm bulamaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yolcuların en büyük tepkisi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik… Hükümetin gerçek rakamları paylaşmadığını öne süren İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, "Algı yapmayı bırak, sefer sayılarını arttır. Toplu taşımayı düzenle" diyor.

Yolculardan Mehmet Solmaz, "Sabahları insanlar işe yetişmek için ilk gelen otobüse hücum ediyorlar. Yoğunluk yaşanıyor. Özellikle sabah işe gidiş saatlerinde ve iş çıkışında artış oluyor" dedi.

OTOBÜSTEN İNER İNMEZ DEZENFEKTANLA ELLER TEMİZLENMELİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da bireylerin dikkat etmesi gereken noktaları SABAH'a anlattı. Doç. Dr. Kayıpmaz, "İşe gitmek zorunda olanlar evlerinde kronik hastaları varsa evde mesafeyi koruyarak maske takabilir. Hijyen kurallarına ev içerisinde çok dikkat etmeli" dedi.

"OTOBÜSTEN İNER İNMEZ ELLERİ DEZENFEKTE EDİN"

Koronavirüsün yaygınlaşması sonrası daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Afşin Emre Kayıpmaz, ailede kronik hastalıkları olan kişiler veya ileri yaştaki kişileri olanların işe gidip gelirken daha dikkatli tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Doktor Kayıpmaz "Bireyler toplu taşıma araçlarında maskelerini düzgün bir şekilde takmalı.

Sık sık ellerini yıkamaları gerek. Kısa sürede el yıkama imkânı yoksa ceplerde birer küçük şişe kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı taşıyarak el hijyenini sağlayabilirler. Bir yere dokundunuz, bir yüzeye temas ettiniz zaman otobüsten iner inmez dezenfektanla ellerinizi temizlemelisiniz" dedi.

Kayıpmaz, yaz aylarının sonunda koronavirüsle ilgili çemberin daralacağı yönünde uyarıda bulunduğunu, bu uyarının artık bir seviye daha üstte çıktığını belirtti. Kayıpmaz, "Artık hastalık bizden uzak bir kavram olmaktan çıktı. Her birimizin evinin, ailesinin, iş ortamının içine girdi. Bu da tedbirlerde bizim daha üst bir noktaya gelmemize sebep oldu. Bireysel olarak aldığımız tedbirler yeterli olmadığı için artık kamusal kısıtlamalar ve kapatma kararları da devreye girdi" ifadelerini kullandı.

"İŞ YERLERİNDEKİ YEMEK, ÇAY VE SİGARA MOLALARI TEHLİKELİ"

İş yerlerindeki yemek aralarının, çay, kahve ve sigara molalarının önemli bir tehlike içerdiğinin altını çizen Kayıpmaz, "Buralarda eğer kişiler fiziki mesafeye dikkat etmezse hastalığın bulaşması açısından bir risk oluşturur. Çünkü yemek yenilip içilirken, çay, sigara içilirken maskeler iniyor. Bu ortamlarda fiziki mesafeyi koruyamazsanız burada hastalığı kapma ihtimaliniz var. Günlük iş yaşantısında aktif olan kişi bu hastalığı burada kapar ise sonrasında hastalığı evdeki risk grubundaki kişilere bulaştırma ihtimali var. Evde büyükleri olanlar, kronik hastalığı olanlar ev içerisinde işten dönüşte izolasyon kurallarına dikkat edecek" ifadelerini kullandı.

"EVDE MESAFEYİ KORUYARAK MASKE TAKABİLİRSİNİZ"

Ev içerisinde alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu anlatan Doç Dr. Kayıpmaz, "Evde yemekler ayrı yenebilir. Evin salonu gibi birlikte vakit geçirilen yerlerde maske takılabilir. Tuvalet ve banyolarda çamaşır suyuyla yapılacak temizlik kurallarına daha fazla önem verilebilir. Evlerin sık dokunulan yüzeyleri olan kapı kolları, ışık açma kapama düğmeleri çamaşır suyuyla sulandırılmış temizlik malzemesiyle sık sık silinmeli. Evden kimse dışarı çıkmıyorsa, kısa süreli markete gidip geliyorsa orada risk daha düşüktür. Böyle bir durumda ev içinde maske takmaya gerek yoktur. Ev içerisindeki toplanmaların misafirliklerinde önüne geçilmeli artık misafir kabul etmeyeceğiz kimseye misafirliğe gitmeyeceğiz" dedi.