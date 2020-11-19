Torbacılara 'Şahin' kondu

Gaziantep polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği hava destekli operasyonda 32 torbacı yakalandı. 4 mahallede düzenlenen operasyonda yakalanan zehir satıcılarının evlerinde her türden uyuşturucu madde çıktı.

Şahinbey ilçesinin Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve Sakarya mahallelerinde başta Narkotik-Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 780 personelin katılımı ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile operasyon düzenlendi

Yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametler didik didik arandı. Narko Şahin - 27 adı verilen operasyonda 32 kişi uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

556 araç ve 2 bin 752 şahıs üzerinde arama da yapılan operasyonda; 3 jilo 180 gram esrar, bir kilo 628 gram Metamfetamin bir kilo 90 gram eroin, 565 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 12 gram kokain, 317 adet Ecstasy hap, 124 adet Captagon hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.