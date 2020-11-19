Tunceli’de feribot saatlerine sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan belediye ve özel feribotların hareket saatleri Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, Cumartesi ve Pazar günleri Pertek iskelesinden ilk feribot, 06:00'da, Elazığ iskelesinden ise, 08:00'da hareket edecek.

İkinci feribot Pertek iskelesinden 08:00'da Elazığ iskelesinden ise, 10:00'da hareket edecek. Bu saatten sonra saat 20:00'a kadar her iskeleden yarım saatte bir hareket edecek olan feribotlar, 20:00'da Pertek, 22:00 Elazığ iskeleden, 22:00 Pertek, 00:00'da ise Elazığ iskelesinden hareket edecek.

Belediye başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında, "Saat 00:00'dan sonra sabah 06:00'a kadar tedarikçiler ve acil durumlar için belediye feribotu çalışacak. Feribotlar hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayacak, saatinde hareket edecektir" ifadelerine yer verildi.