'Türkücü mübaşir' corona virüse yenik düştü!

İstanbul Adalet Sarayı'nda uzun yıllar boyunca mübaşir olarak görev yapan Kemal Turgut, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Çalıştığı adliyelerde 'Türkücü mübaşir' olarak tanınan Turgut, son olarak Gaziosmnanpaşa Adliye'sinde görev yapıyordu. Memurluğunun yanı sıra müziğe olan merakı ile de bilinen ve mesai saatleri dışında sahneye de çıkan Turgut ayrıca, Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda turneye de katıldı. Ünlü türkücü Latif Doğan'ın da yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Turgut, çalıştığı adliyelerdeki personeller tarafından sevilen bir isimdi.





TİROİD RAHATSIZLIĞI VARDI



Adıyaman Besni'li olan Turgut, iki hafta önce tiroid bezlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi görmek için hastaneye yatırıldı. Tedavisi devam ettiği sırada geçtiğimiz Cuma günü koronavirüse yakalandı. 1 haftadır yoğun bakımda olan ve durumu ağırlaşan Turgut, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





2017 YILINDA ALBÜM ÇIKARDI



Sesi kadar şık giyinmesiyle de tanınan Kemal Turgut 2017 yılında 'Meyler Beni' isimli bir albümü bulunuyor. Albümde, 'Meyler beni', 'Öleyim mi öleyim mi', 'Dost sandım' gibi 11 eser yer alıyor.