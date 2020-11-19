Uyuşturucu çetesine şok darbe! Kilolarca uyuşturucu ve uzun namlulu silah ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Ekipleri uyuşturucu çetesine darbe vurdu. Düzenlenen şok operasyon sonucunda 17 kg. kokain, 47 kg marihuana, 89 bin adet ekstazi hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen uyuşturucu ve uzun namlulu silah ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kral" lakaplı uyuşturucu lideri E.S. ve çetesinin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisine ulaştı.



Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda E.S.'nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekânlar ve araçları tek tek belirledi. Jandarma ekipleri E.S. liderliğindeki organize suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve sevkiyatlarda kullandıkları araçları da belirledi. İstanbul'da farklı semtlerde kiraladıkları adreslere çeşitli zamanlarda uğradıklarını, bu adresleri uyuşturucuyu maddeyi depolamak ve dağıtmak için kullandıklarını tespit etti. Ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.



NARKOTİK KÖPEĞİ "VADİ" UYUŞTURUCULARI TESPİT ETTİ



Jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Vadi'yle birlikte organize suç örgütünün kullandığı Kartal ve Pendik'teki evlere baskın düzenledi. Yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde bir adet kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kg. kokain, 47 kg marihuana, 89 bin adet ekstazi hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen marihuana, bir adet kokaini kalıp haline getirmekte kullanılan profesyonel pres makinası ele geçirildi. Operasyonda üzerinde "king" yazan bir kalıp dikkat çekti. Çete üyelerine ait evlerde 15 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Organize suç örgütünün "Kral" lakaplı lideri E.S ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerince örgütün dağıtım yaptığı şahıslara yönelik derinlemesine çalışmaların sürdüğü öğrenildi.