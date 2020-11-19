Vücudunda 31 kurşun yarası var

Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'ta 1 yıl önce İlker Tuğrul Uğurlu (41), daha önceden aralarında husumet bulunan Mehmet Durmaz (42) ile karşılaştı. Uğurlu, Durmaz'ın muşta ile kafasına vurması üzerine yanındaki tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Kurşunlar, Durmaz'ın iki bacağı ile kollarına isabet etti. Beraberinde bulunan arkadaşı Bahattin Çetinkaya da (40) karın, kalça ve ayak kısımlarından vuruldu. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uğurlu ise emniyete giderek polise teslim oldu.

İlker Uğurlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VÜCUDUNDA 31 KURŞUN YARASI VAR

Olayla ilgili iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Uğurlu'nun Durmaz'ı haksız tahrik altında bitişik ve yakın atışlarla öldürmeye teşebbüs ettiğini, atışların bel altı ve kollara yapılmış ise de Durmaz'ın vücudunda 31 adet kurşun yarası olduğunu, mesafe yakınlığı, şahsın hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanması ve kan kaybı hususları dikkate alındığında kastının öldürmeye yönelik olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Savcı ayrıca; Uğurlu'nun Çetinkaya'yı da karın, kalça, uyluk ve ayağına ateş etmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, mesafe yakınlığı, isabet yeri ve müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanması hususları dikkate alındığında kastının öldürmeye yönelik olduğu değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"KENDİMİ VE BABASI KORUMAK İSTEDİM"

Uğurlu, 2 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan Uğurlu, amacının kendisini ve babasını korumak olduğunu söyledi. "Benim sahibi olduğum stüdyo dairelerden ayrılmamı ve satmamı istedikleri için Mehmet Durmaz ile aramızda husumet vardır. Kiracımdan evin anahtarını almaya gittiğimde Durmaz elimden tutup 'Gel seninle bir konuşalım' dedi. Ben resepsiyonda duran kişiye polisi aramasını istedim. Görevli, polisin düşmediğini söyleyince ben telefonu alıp polisi aramaya çalıştım. Bu sırada birkaç kişi kafama sert bir cisimle vurmaya başladı. Durmaz kafama muşta denilen bıçak sapı ile vuruyordu. Kafam kanadıkça o vurmaya devam etti. Yere düştüm ve aramızda boğuşma oldu. Kendimi savunmak için üzerimde bulunan tabancayı çekip ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bahattin Çetinkaya da dışarı çıkıp eline bir tüfek aldı. Bu sırada babamın geldiğini gördüm. Mehmet Durmaz 'Babasını öldürün' gibi şeyler söylüyordu. Bahattin'in elindeki tüfeği görünce kendimi ve babamı korumak için Bahattin'in bacaklarına doğru nişan alıp ateş ettim. Kaç sefer ateş ettim, şarjör değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum" dedi.

"MERMİSİ BİTTİKTEN SONRA ŞARJÖRÜ DEĞİŞTİRDİ"

Duruşmada müşteki sanık olarak ifade veren Mehmet Durmaz ise şunları söyledi: "İlker içeriye girerken belinde silah olduğunu gördüm. Daha önce bana ateş etmiş olduğu için korktum ve elimde motosikletin bir anahtarı vardı. Bu anahtarla kafasına doğru 2-3 sefer vurdum. İlker yere düştü. Ben tabancayı almak istedim ancak İlker buna fırsat vermedi. İlker bacaklarıma, kollarıma, kasıklarıma doğru ateş etmeye başladı. Şarjör bittikten sonra yeniden doldurdu. Yalvarmama rağmen tekrar ateş etmeye devam etti. 20-25 el ateş ettiğini tahmin ediyorum. Bahattin'in yanımıza gelerek, "Bırak artık adamı öldürdün" dediğini hatırlıyorum. Sonra kendimden geçmişim."

Mahkeme, Uğurlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.