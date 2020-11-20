Adıyaman İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi belli oldu

Adıyaman İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmeleri bugünkü toplantı ile sona erdi. Geçen yıl 135 Milyon lira olan bütçe bu yıl 145 Milyon TL olarak onaylandı.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve ilgili Şube Müdürleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım tarafından 2021 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına katılarak İl Genel Meclis Üyelerine hitap eden Vali Çuhadar, 2021 yılı İl Özel İdaresinin bütçesinin hayırlı ve uğurlamasını dileyerek şunları söyledi; "Genel Meclis Üyelerimiz defaatle söylediğimi gibi vatandaşın gözü, kulağı ve sesisiniz. Kırsal kesimde sesini duyuramayan vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesisiniz. Bundan dolayı yaptığınız işleri çok önemsiyor ve çok önemli işlere imza atıyorsunuz."

Adıyaman'da görevde olduğu 5 aylık süre zarfında birçok köyde incelemede bulduğunu belirten Çuhadar; her gittiği yerde İl Özel İdaresinin yol, su ve kanalizasyon olarak yaptıkları hizmetleri bizzat yerinde müşahede ettiğini kaydetti.

Kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam ve refah düzeyinin artırılması amacıyla yapılan hizmetlerden dolayı İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür eden Çuhadar; "Devletin organları bir bütündür. Devlet, en nihayetinde halka hizmet etmek için kurulmuş bir aygıttır. Düşünebildiğimiz bütün devlet kurumları ve aygıtları vatandaşa hizmet için oluşturulan çarkın bir parçasıdır. İlde yetki genişliği esası vardır bizim idare sistemimizde. Vali ilde ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisi ayrıca, Özel İdarenin de başı ve temsilcisidir. O yüzden bizim meclisten, Özel İdareden ayrımız gayrımız olmaz, olması da mümkün değildir. 2021 yılı bütçesinin ilimize, köylerimize, mezralarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 20 günlük bir çalışma sonrası bütçeyi yapan İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kasım Ayı boyunca devam eden yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "2021 yılı mali bütçesinin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 20 günlük bütçe görüşmeleri sürecinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar'a ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'a teşekkürü bir borç biliyorum. Meclis üyelerimiz adaletli bir bütçe yaptılar. En ücra yerleşim biriminde nerede bir insan varsa genel meclis olarak oralara kadar gidip tespitler yapılarak güzel bir program sergilendi. İl Özel İdaresi olarak en ücra köy ve mezralara kadar hizmetler götürüldü. İnşallah Sayın Valimizin destekleriyle 2021 yılı içerisinde kırsal kesime yönelik hizmet çıtasını daha da yükselterek güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.