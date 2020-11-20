Ağabeyini öldürenin kardeşini vurdu

Geçtiğimizi yılın temmuz ayında Adana'da Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde küfür yüzünden Sadrettin Toktaş ile Serkan Koca tartıştı. Çıkan kavgada Serkan Koca bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra bıçağı kullandığı ileri sürülen Sadrettin Toktaş ile Cemal A. ve Fırat Tıgrak yakalandı. Üç şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu cinayetten 16 ay sonra aynı olay yerinde bu kez öldürülen Serkan Koca'nın kardeşi Deniz Koca, katil zanlısının kardeşi Abdulrezzak Toktaş'ı pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin Deniz Koca olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla zanlı gözaltına alındı ve olayı ağabeyinin öldürüldüğü için yaptığını söylediği öğrenildi. Zanlı cezaevine konuldu.