Bakan Koca: Tedbir alırsak kısıtlamalara mecbur kalmayız

Türkiye'de dün 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu. 2 bin 918 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 3.8 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" dedi. ANKARA