Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetinin 444'üncü gününde, bir aile daha katıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinden 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için gelen anne Fehime Tutmuş, gözyaşları içinde Kürtçe ağıtlar yakarak oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Annesiyle birlikte eyleme katılan ağabey Sedrettin Tutmuş ise "Babam Kıbrıs gazisiydi. Böyle şeyler, bizim ailemizde yok. Kardeşimi kandırıp götürmüşler" dedi.