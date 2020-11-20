Milyonların merak ettiği soru: Kısıtlamalar uygulanmaya başladı mı? Yeni yasaklar ne zaman hangi günden itibaren başlıyor?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirleri duyurulmuş ve yasakların başlayacağı tarih de İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı kısıtlama, restoran ve kafelerin paket servise geçmesi gibi birçok yasağın geleceği biliniyordu. Buna göre; Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; kısıtlamalar bugün başladı mı? İşte son dakika yeni koronavirüs genelgesinin detayları…

YENİ YASAKLAR BUGÜN BAŞLADI MI? KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde ülkemizde görülen ciddi artışlardan kaynaklı olarak bilim kurulunun da önerisiyle yeni kısıtlamalar yarın belirlenen saat itibarıyla uygulamaya geçiyor. Kısıtlamalarla alakalı detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede tüm detaylara yer verdi…