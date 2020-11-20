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’da ’ya ait malzemeler ele geçirildi

’in ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü ’ya ait toprağa gömülü çok sayıda malzeme ele geçirildi.

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:58 ABONE OL
Hizan’da PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil ATEŞ 2020-92" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, 1 şarjör, 19,5 kilogram tütün, 18 büyük pil, 60 kalem pil, 1 panço, 1 kazma, 1 çekiç, 1 kürek, 1 balta, 1 testere, 158 kilogram çeşitli gıda maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.

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Hizan’da PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi
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