Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur.

* Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır.

* Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir.