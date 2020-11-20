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’da operasyonu: 18 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte 13 ilçede terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon yapılan 20 adreste 18 şüpheli gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 02:34 Son Güncelleme: 21.11.2020 02:34 ABONE OL
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, polis baskın yapılan evlerde aramalar yaptı.

Operasyon yapılan adreslerden biri ise Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı bir binanın en üst katı oldu. Eve giren polisler arama yaparken, bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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