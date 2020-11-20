İşte salgın böyle yayılıyor! Maskesiz yakalanan kadın: Çalışmıyorum zaten, unuttum!

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar da bulunurken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uyguluyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, maskesiz yürüyen iki kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Maskesi takılı olmayan ve ismi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerinin cezai işlem tatbik edeceğini anlayınca, "Çalışmıyorum zaten, unuttum özür dilerim" dedi.

Ekipler, maske takmayan kadına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası tatbik edildi. Maskesini takan kadın daha sonra yoluna devam etti.