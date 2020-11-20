Jandarma, hırsızları 2 günde buldu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 gün üst üste yaptığı operasyonlarda, kırsal mahallelerde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-19 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 8 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, 2 ayrı 6136 Sayılı Kanuna muhalefet olayı ve suç eşyasını satın alma ve kabul etme olayı aydınlatılmış olup, 10 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlar sonucunda köylerdeki kuyulardan çalınan bir su dalgıç pompası bin 100 metre elektrik kablosu, 3 adet güneş enerjisi paneli, 2 jeneratör, 2 akü, 2 motosiklet, 2 araç teybi, bir ses sistemi, bir kurusıkıdan bozma tabanca ile bir adet Glock marka tabancının ele geçirildiği, çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.